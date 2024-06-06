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Yerel İstanbul'da büyük su kesintisi! İSKİ duyurdu! Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat
Yerel

İstanbul'da büyük su kesintisi! İSKİ duyurdu! Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat

Yeniakit Publisher
2024-06-06 09:59:00 -
İstanbul'da büyük su kesintisi! İSKİ duyurdu! Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat

İstanbul'un bazı ilçelerinde bugün 15 saate varan su kesintileri yaşanacak. Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sultangazi, Bayrampaşa ve Esenler'in bazı mahallelerine terfi merkezindeki yenileme çalışmaları nedeniyle bugün saat 09.00'dan 00.00'a kadar su verilemeyecek.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Beşyüzevler Terfi Merkezi'nde yenileme çalışması yapılacak.

Çalışmalardan dolayı Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sultangazi, Bayrampaşa ve Esenler'de bazı mahallelere bugün saat 09.00 ila 00.00 saatleri arasında 15 saat su verilemeyecek.

Kesinti yapılacak mahalleler ise şöyle sıralandı:

"Gaziosmanpaşa ilçesinde Barbaros Hayrettin Paşa, Fevzi Çakmak, Mevlana, Karadeniz, Karayolları, Hürriyet, Kazım Karabekir, Yenimahalle mahalleleri. Eyüpsultan ilçesinde Akşemsettin, Alibeyköy Merkez üst kotları, Çırçır, Karadolap, Yeşilpınar mahalleleri. Sultangazi ilçesinde Cumhuriyet, Esentepe, Gazi, Sultan Çiftliği, Uğur Mumcu, Yunus Emre, Zübeyde Hanım, 50. Yıl, 75. Yıl mahalleleri. Bayrampaşa ilçesinde Kocatepe, Cevat Paşa, Yıldırım Mahallesi'nin bir bölümü. Esenler ilçesinde Oruç Reis Mahallesi'nin bir kısmı."

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