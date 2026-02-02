  • İSTANBUL
Gündem

İstanbul’da büyük panik! Metro raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi

Esenler'de, sefer sırasında bir metro otogara geldiğinde raydan çıktı. Büyük panik yaşanan olay sonrası yolcular tahliye edilirken metro seferleri durdu.

Esenler Otogar mevkisinde sefer yapan metro henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı.

Yolcular buradan tahliye edilirken ekipler raydan çıkan metro için çalışma başlattı.

Çalışmalar nedeniyle metro seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

