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İstanbul'da büyük denetim! Kış lastiği takmayan sürücülere ceza yağdı

Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çamlıca Gişeleri'nde gerçekleştirilen denetimlerde, 'kış lastiği' takmayan araçlara ceza yağdı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 17:51
İstanbul'da büyük denetim! Kış lastiği takmayan sürücülere ceza yağdı

Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Çamlıca Gişeleri'nde kış koşullarına uygun olmayan ve kış lastiği takmayan ticari araçlara yönelik denetim yaptı. Denetimler sırasında polis ekipleri araçların lastiklerindeki diş derinliklerini "kumpas" adı verilen cihazlarla ölçtü. Yük ve yolcu taşıması yapan ticari araçların 1 Aralık ve 1 Mart tarihleri arasında kış lastiği takmaları gerekiyor. Denetimler sırasında kış lastiği takmayan araçlara Karayolları Kanunun 2918 numaralı 65/A maddesine göre 625 lira ceza verildi.

Reflektör takmayan araçlara da ceza verildi

Bu arada ticari araçların arka taraflarında bulunan aracın gece fark edilmesi amacıyla takılması gereken reflektörü olmayan araçlara 31/A maddesine göre hem araç şoförüne hem de araç sahibine 108 lira ceza kesildi.

Koruma çerçevesi takmayan ticari araçlara cezai işlem uygulandı

Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uygulamada aynı zamanda kaza anında otomobillerin ticari araçların altına girmemesi için ticari araçların arkasına takılması gereken koruma çerçevesi olmayan araçlara 31/A maddesine göre 108 lira ceza yazdı.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 17:51
  1. Kış lastiği denetimi
  2. para cezası
  3. İstanbul

YORUM YAZ

  • Nurettin Bolat Nurettin Bolat 52 dk önce
    Sizin baska yapacak isiniz yokmu lastik sirketlerinimi zengin ediyorsunuz
  • DanDan1 sa önce
    cari acik kapansin boyle. Ceza yedigi icinde ceza yazin bari. O da lazim.
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