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İstanbul’da Bulgar suç örgütü lideri ve 7 kişi yakalandı

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, Interpol tarafından aranan Bulgar suç örgütü lideri Dimitar Zhelyazkov ve 7 adamı yakalandı.

05 Ağustos 2018 Pazar 08:55
İstanbul’da Bulgar suç örgütü lideri ve 7 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan’da uyuşturucu ticareti, gasp, kundaklama, yaralama ve silahlı saldırı gibi birçok olaya karıştığı öne sürülen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Bulgar suç örgütü lideri Dimitar Zhelyazkov’un İstanbul’da olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, Bakırköy’de bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, Zhelyazkov ve 7 adamını gözaltına alındı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Zhelyazkov tutuklanırken 7 kişi ise sınır dışı edildi.

 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 08:55
  1. İstanbul
  2. Interpol
  3. BULGAR MAFYA

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