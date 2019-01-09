İstanbul’da bu yıl 6 yeni metro hattı açılacak! Ulaşıma Yıldırım çözüm

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul’un ulaşım sorununa neşter vurmaya hazırlanıyor.

Tecrübesini konuşturacak

Önceki gün basın mensuplarıyla bir araya gelen ve “İstanbul’da ‘sorun nedir’ diye sordurdum vatandaşlara. Birinci şey; ulaşım ve trafik. İstisnasız bütün ilçelerde, her yerde ulaşım ve trafik telaffuz edilen sorun” açıklamasında bulunan Yıldırım, “31 Mart seçimleriyle beraber yeni bir dönemin, belki bir 25 yıl daha sürecek yeni dönemin kapılarını aralamayı hedefliyoruz” mesajı verdi. Ulaştırma Bakanlığı döneminde önemli projelere imza atan Yıldırım, İstanbul’un ulaşım sorununa neşter vuracak.

2019’da 6 hat hizmete açılacak

İstanbul’un ulaşım sorununun çözümünde en büyük rol raylı sistem olarak görülüyor. İstanbul’un her köşesinde dakikalarla yolculuk hedefine adım adım yaklaşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi metro yatırımlarına devam ediyor. Mega kentte inşaatı devam eden toplam 18 metro hattı bulunuyor. Çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiği metroların hizmete girmesi ile ulaşımda büyük oranda rahatlama sağlanması hedefleniyor.

Toplam 284,70 kilometrelik yeni raylı sistem hatlarının inşaatı sürüyor. Bunlardan 6 hat, 2019 yılında hizmete açılacak. Yapım aşamasındaki ve ihale sürecindeki projeleri göz önünde bulundurulduğunda, 2023 yılında 624,65 kilometrelik raylı sistem ağının kurulması hedefleniyor. Nihai hedef, toplam bin 100 kilometrelik bir raylı sistem ağına ulaşılmak.

İstanbul’da 2019’da açılacak raylı sistem hatları:

-Halkalı-Gebze Marmaray Yüzeysel Metro Hattı

-Dudullu-Bostancı Metro Hattı 1. Kısım

-Dudullu-Bostancı Metro Hattı 2. Kısım

-Sabiha Gökçen Havalimanı-Tavşantepe Metro Hattı

-Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy Tramvay Hattı

-Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı

İnşaatı devam eden 18 metronun haritası

İstanbul’da inşaatı devam eden 18 metronun haritası;

-Halkalı-Gebze Marmaray Yüzeysel Metro Hattı, toplam 43 istasyon.

-Dudullu-Bostancı Metro Hattı, 13 istasyon.

-Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı, 19 istasyon.

-Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy (Haliç) Tramvay Hattı, 14 istasyon.

-Sabiha Gökçen Havalimanı - Tavşantepe Metro Hattı, 5 istasyon.

-Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı, 9 istasyon.

-Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı, 5 istasyon.

-Ataköy-Basın Ekspres-İkitelli Metro Hattı, 12 istasyon.

-Tavşantepe-Tuzla Metro Hattı, 7 istasyon.

-Kaynarca Merkez-Pendik Sahil Metro Hattı, 2 istasyon.

-Bağcılar Kirazlı-Küçükçekmece Halkalı Metro Hattı, 9 istasyon.

-Göztepe-Ataşehir-Ümraniye Metro Hattı, 11 istasyon.

-Boğaziçi Ü. / Hisarüstü-Aşiyan Sahil Füniküler Hattı, 2 istasyon.

-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı, 12 istasyon.

-Bakırköy İDO-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı, 8 istasyon.

-Gayrettepe-Kemerburgaz-Yeni Havalimanı Metro Hattı, 9 istasyon.

-Halkalı-Arnavutköy-Yeni Havalimanı Metro Hattı, 6 istasyon.

-Hastane-Sarıgazi-Çekmeköy Taşdelen-Yenidoğan Metro Hattı, 6 istasyon.

Gözler üç katlı Büyük İstanbul Tüneli’nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İkinci 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde kara, hava ve demir yollarıyla haberleşme hizmetlerinde gerçekleştirilecek projeler arasında yer alan Kanal İstanbul ve 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli projeleri ile de İstanbul’un ulaşım soruna katkı sunulacak. Kanal İstanbul ile 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli projelerinin ihale ilanları İkinci 100 Günlük Eylem Planı dönemde yayımlanacak.

Üç havalimanını bağlayacak

Dünyada ilk kez inşa edilecek 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli’yle İstanbul trafiği daha da rahatlayacak. Projeyi; günde 6.5 milyon kişi kullanacak. Toplam 10 istasyonda 9 farklı raylı sistem, ekspres metro ile entegre edilecek. İstanbul’un üç havalimanı da raylı sistem ile birbirine bağlanmış olacak. İstanbul’un en hareketli aksı olan İncirli-Topkapı-Okmeydanı-Mecidiyeköy-Altunizade-Söğütlüçeşme aksına raylı sistemle rahatlama getirilecek. Raylı kesim hat uzunluğu 30.2 km, karayolu kesimi 16 km olacak proje ile İstanbul trafiği rahat bir nefes alacak. İstanbul trafiğini rahatlatacak olan bir diğer uygulama ise şehir içindeki tüneller. Yapımı süren tünellerin de hizmete girmesiyle İstanbul’un şehir içi ulaşımında önemli rahatlama yaşanması bekleniyor.