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Gündem İstanbul'da bu hafta kar yağışı var mı? İşte o açıklama
Gündem

İstanbul'da bu hafta kar yağışı var mı? İşte o açıklama

Meteoroloji, çarşamba günü birçok ile kar yağışı uyarısında bulundu. İstanbul için bu hafta kar yağışı beklenmiyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 17:52:00 -
İstanbul'da bu hafta kar yağışı var mı? İşte o açıklama

İstanbul için bu hafta kar yağışı beklenmiyor. Meteoroloji, çarşamba günü birçok ile kar yağışı uyarısında bulundu. Buna göre; Erzincan, Gümüşhane, Bingöl, Bayburt, Erzurum, Hakkâri, Muş, Bitlis, Ardahan, Van, Ağrı, Kars'ta kar yağışı bekleniyor. Perşembe günü ise kar yağışı beklenen iller şöyle; Kars, Gümüşhane, Ardahan, Erzincan, Van, Bayburt, Erzurum, Muş, Ağrı, Bitlis, Hakkâri, Iğdır. Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 18,7 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde yaşandı.

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