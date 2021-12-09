İstanbul'da bu hafta kar yağışı var mı? İşte o açıklama
Meteoroloji, çarşamba günü birçok ile kar yağışı uyarısında bulundu. İstanbul için bu hafta kar yağışı beklenmiyor.
İstanbul için bu hafta kar yağışı beklenmiyor. Meteoroloji, çarşamba günü birçok ile kar yağışı uyarısında bulundu. Buna göre; Erzincan, Gümüşhane, Bingöl, Bayburt, Erzurum, Hakkâri, Muş, Bitlis, Ardahan, Van, Ağrı, Kars'ta kar yağışı bekleniyor. Perşembe günü ise kar yağışı beklenen iller şöyle; Kars, Gümüşhane, Ardahan, Erzincan, Van, Bayburt, Erzurum, Muş, Ağrı, Bitlis, Hakkâri, Iğdır. Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 18,7 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde yaşandı.