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İstanbul'da bomba etkisi yapan anket açıklandı

23 Haziran'da gerçekleştirilecek olan İstanbul seçimleri öncesi ORC Araştırma elindeki son anketin sonuçlarını açıkladı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 14:49
İstanbul'da bomba etkisi yapan anket açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı sonrası 23 Haziran'da İstanbul için yenileme seçimi yapılacak. Büyük oranda Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu arasında geçecek kritik seçim öncesi, ORC son verileri paylaştı.

Katılımcılara "İBB Başkanlığı seçiminde, oy vermeyi düşündüğünüz aday hangisidir" sorusu yönetildi.

Yıldırım ipi göğüslüyor

Ankete katılanların yüzde 48,3'ü Binali Yıldırım'a destek verirken yüzde 47,7'si ise İmamoğlu dedi.

 

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 14:49
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