İstanbul'da bir rezalet daha! CHP’li belediyeden KHK’lılara 18 bin diğer çalışanlara 8 bin 500 maaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren BELTUR benzeri bir oluşumda Kadıköy Belediyesi’nde mevcut. Kısa adı KASDAŞ olarak bilenen Kadıköy Sağlık Turizm Eğitim Çevre Temizliği Sanayi ve Ticaret AŞ bünyesinde 10 kafeterya ve 3 restoran bulunuyor ve bu kafe ve restoranlarda toplamda 160 çalışan bulunuyor.

Haber7.com’da yer alan habere göre Kadıköy Belediyesi bünyesinde çalışanlar Genel-İş Sendikası’na kayıtlı. Ancak KASDAŞ çalışanları bu sendikaya alınmamış. Konuya ilişkin konuşan bir KASDAŞ çalışanı, “Biz 165 çalışan da bu restoranlarda çalışmaktayız. Biz asgari ücretle çalışıyoruz ve 2022 yılının başından beri maaşlarımıza zam almadık. Kadıköy Belediyesi bünyesinde çalışan KHK’lılar Genel-İş Sendikası’na kayıtlılar. Bizi Genel-İş Sendikası’nın turizm işkolu olmadığı için sendikaya kaydetmediler” ifadelerini kullandı.

Seçimden dolayı mahkemeyi geri çektiler

Bu nedenle Türkiye’de turizm işkolu bulunan tek sendika olan Türk-İş Sendikası ile anlaştıklarını belirten çalışan, “Belediye de Türk-İş Sendikası’nın AK Parti’ye ve hükümete yakın bir sendika olarak gördüğü için bu duruma itiraz etti ve olayı mahkemeye taşıdı. ‘Bize AK Partili bir sendikayı CHP belediyesine neden soktunuz’ demeye başladılar. Daha sonra neden bilmiyoruz mahkemeyi geri çektiler. Bunun seçim nedeniyle olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Olay Ankara'ya taşındı

Türk-İş Sendikası Genel Başkanı ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’da görüştüğünü belirten KASDAŞ çalışanı, “Daha sonra maaşlar ve genel şartlar ile ilgili üyeler arasında bir görüşme yapılıyor. Olay şirkete bildiriliyor ancak şirket olayı uzatmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Perşembe bir toplantı yapıldı bazı maddeler getirmişler ama bunlar da taleplerimizi karşılamıyor” şeklinde konuştu.

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KHK’lılara 18 bin diğer çalışanlara 8 bin 500 maaş

Mağdur KASDAŞ çalışanı sözlerine şöyle devam etti:

"Kadıköy Belediyesi’nde güvenlik, temizlik, park bahçeler gibi farklı alanlarda yaklaşık 2 bin 300 KHK’lı çalışıyor ve bu arkadaşların en düşüğü 18 bin TL maaş alırken, biz yani kafe ve restoranlarda çalışan 165 kişi ise 8 bin 500 TL maaş alıyoruz. KHK’lı arkadaşların yemek ücretleri bizim iki katımız, yol ücretini bizden fazla alıyorlar. KHK’lı arkadaşlar Pazar günü çalıştığı zaman çift yevmiye alırken, kafe ve restoranlar pazar günü açık olduğu için çift yevmiye almıyoruz. Bayram ikramiyesi alıyorlar biz almıyoruz. Bizi 8 bin 500 TL çıplak maaşa çalıştırıyorlar. 2 bin 300 kişi bu maaşları alırken, belediyenin 160 kişi ile derdi nedir anlayamıyoruz"

Namus sözü havada!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerden önce hiçbir işçinin işten çıkarılmayacağına dair söz vermişti. Kılıçdaroğlu, "Hiçbir işçiyi işten çıkarmayacağız, namus sözü veriyorum” dedikten sonra seçimi kazanan CHP'li belediyelerde işçi kıyımları yaşandı. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere çok sayıda belediye personelinin işine son verildi. Öte yandan CHP’li belediyelerde çalışan binlerce işçinin de hakları verilmeyerek mağdur edildiği kamuoyuna yansımıştı.