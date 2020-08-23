İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bir genci darbeden kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında Evren E. isimli kişinin darbedilmesiyle ilgili yapılan paylaşımlar üzerine inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Yapılan incelemelerde Evren E'nin, olayın yaşandığı gece alkollü olduğunu ve görevlilere, kendisinin müracaatçı olacağını beyan etmesi üzerine müracaatının alınamadığı, sonrasında ise herhangi bir müracaatta bulunmadığının anlaşıldığı belirtilen açıklamada, 22 Ağustos'ta başvurusunun alınmasının sağlandığı ve yapılan çalışmalarda olayın faili olduğu tespit edilen Ç.K'nin aynı gün gözaltına alındığı bildirildi.