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Yaşam İstanbul'da bir garip trafik kazası
Yaşam

İstanbul'da bir garip trafik kazası

Yeniakit Publisher
2024-07-23 12:16:00 -

İstanbul Büyükçekmece'de herkesi şaşırtan bir kaza yaşandı. Bir otomobil düz yolda giderken kaldırıma çarpıp devrildi.

Büyükçekmece’de düz yolda ilerlediği sırada kaldırıma vuran otomobil devrildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kadın sürücü kendi imkanlarıyla arabadan çıktı.

Olay dün akşam saatlerinde Muratçeşme Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre düz yolda seyir halinde ilerleyen kadın sürücü, aracıyla kaldırım köşesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç devrildi. Aracı kullanan kadın sürücü B.Ç. kazada hafif yaralanırken, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar kadının yardımına koştu. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan o görüntülerde sürücünün kaldırıma çarpıp aracı devirmesi ve sonrasında arabadan çıkması yer aldı.

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