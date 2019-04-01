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İstanbul'da bekletilen Rus gemisiyle ilgili flaş gelişme

Gemi mürettebatının borcu nedeniyle yaklaşık 10 aydır İstanbul'da tutulan Streamline gemisinin kaptanı Bahman Bagirov, gemi çalışanlarından birinin ülkesine döndüğünü açıkladı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 21:53
İstanbul'da bekletilen Rus gemisiyle ilgili flaş gelişme

Armatörünün borcu nedeniyle Haziran ayından beri İstanbul'da tutulan Streamline gemisinin kaptanı Bahman Bagirov, mürettebattan tayfa başı olarak görev yapan bir kişinin maaş borçlarının ödenmesini beklemeden evine döndüğünü açıkladı.

Rus basınına açıklamalarda bulunan Bagirov, Streamline mürettebatından tayfa başı olarak görev yapan bir Rusya vatandaşının, maaş borçlarının ödenmesini beklemeden evine dönüş yaptığını, gemide 6 mürettebat üyesinin ve kendisinin kaldığını belirtti.

"Tayfa başı artık evinde. Gemide (şu anda) toplam 7 kişi bulunuyor" diyen Bagirov, mürettebatın diğer üyelerinin sınır dışı edilmesinin şimdilik söz konusu olmadığını, herkes yarın yapılacak mahkeme duruşmasını beklediğini kaydetti.

Haziran 2018'den beri tutuluyor

Rusya'nın Rostov-na-Donu kentinden İstanbul'a tamirat için gelen Streamline gemisi Haziran 2018'de armatörünün borcu nedeniyle mürettebatıyla birlikte tutuklanmıştı. Geminin mürettebatı o tarihten bu yana evlerine dönemiyor ve maaşlarını alamıyor.

Daha önce mahkemenin yarın yapılacak olan duruşmasında alıkonulan gemiyi serbest bırakma ihtimalinin de değerlendirileceği belirtilmişti.

Ekim ayında Akça Shipping'in sahibi Cezmi Akça Sputnik'e, eski gemi operatörü tarafından imzalanan sahte bir kira sözleşmesi ve geminin tutuklanmasına neden olan borçla bağlantılı olarak süren davanın bitmesini beklediklerini ve bir ay içinde mürettebata olan borçlarını ödeyeceklerini söylemişti. Ancak, mürettebata herhangi bir ödeme yapılmadı.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 21:53
  1. İstanbul
  2. Bahman Bagirov

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