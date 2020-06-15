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Gündem

İstanbul'da beklenen yağış başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için yapılan sağanak yağış uyarısının ardından yağmur etkisini gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 02:51:00 -
İstanbul'da beklenen yağış başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için yapılan sağanak yağış uyarısının ardından gün içerisinde aralıklarla etkili olan yağmur, gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Belirli aralıklarla etkili olmaya devam eden sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Beyoğlu'nda Taksim Meydanı'nda yağmura yakalanan bazı vatandaşlar durağa sığındı.

Kaç gün sürecek?

İstanbul'da sağanak yağışın gün içinde etkili olması bekleniyor. Fakat bugünden sonra sağanak yağış yerini güneşli bir havaya bırakacak.

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