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Yerel İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yerel

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Yeniakit Publisher
2023-09-30 14:02:00 -
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da düzenlenecek bisiklet turu etkinliği nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul'da düzenlenecek bisiklet turu etkinliği nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul'da yarın düzenlenecek Tour Of Istanbul etkinliği nedeniyle 07.00-12.30 saatlerinde bazı yolların trafiğe kapalı olacağı belirtildi.

Kademeli olarak açılacak yollar şöyle; "Sultanahmet Meydanı-Kennedy Caddesi-Galata Köprüsü-Eminönü-Beşiktaş yolu, Barbaros Bulvarı-15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu geçisi-Kızıltoprak-15 Temmuz Şehitler Köprüsü/Kadıköy çıkışı K16 yolu-Caddebostan ve Çetin Emeç Bulvarı'nın ilişkili yolları."

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