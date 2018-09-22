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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapalı olacak

İstanbul Kadıköy'de "İstanbul’u Koşuyorum Caddebostan Etkinliği" dolayısıyla yarın trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

22 Eylül 2018 Cumartesi 16:23
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapalı olacak

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Kadıköy'de düzenlenecek olan "İstanbul’u Koşuyorum Caddebostan Etkinliği" kapsamında  08.00-11.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda Bağdat Caddesi (Kasadar Sokak kavşağından Kızıltoprak mevkii BP petrol önüne kadar olan kısım), Fener Kalamış Caddesi (cadde başından Ahmet Mithat Efendi Caddesi kavşağına kadar olan kısım), Ahmet Mithat Efendi Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı (cadde başından Suadiye Plaj Yolu Sokak kavşağına kadar olan kısım) ve bu güzergâha bağlanan tüm cadde ve sokaklar ile Suadiye Plaj Yolu Sokak trafiğe kapatılacak.

Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ile D-100 Karayolu alternatif güzergah olarak belirlendi.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 16:23
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