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Gündem İstanbul'da baltalı yol verme kavgası!
Gündem

İstanbul'da baltalı yol verme kavgası!

İstanbul Esenyurt'ta çıkan 2 farklı yol vermek kavgasında önce balta sonra sopa kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 10:58:00 -

Esenyurt'ta aynı bulvar üzerinde yol verme nedeniyle çıkan iki farklı kavgada önce balta sonra sopa kullanıldı.
Esenyurt'ta Doğan Araslı Bulvarı'nın farklı noktalarında dün akşam saatlerinde yol verme kavgaları çıktı. İlk kavgada hafif ticari araç şoförü ile kamyonet şoförü arasında yol verme tartışması başladı. Tartışma, iki taraf da birbirine hakaret edince kavgaya dönüştü. Hafif ticari aracın şoförü, arabasından aldığı balta ile tartıştığı kişinin üzerine koşmaya başladı. Saldırganı balta ile vuramadan araya girenler engelledi.

Sopa ile saldırdı

Aynı bulvarın farklı bir noktasında ise servis aracının şoförü, hafif ticari aracın şoförü ile tartıştı. Aracın yanına giden servis şoförü, içeride oturan kişiye yumruk attı. Araçtaki bir yolcu, aşağı inerek araya girdi. Aldığı yumruk darbelerinin ardından aracından inen hafif ticari aracın şoförü, eline aldığı sopa ile tartıştığı kişiye saldırdı.

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