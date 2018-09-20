İstanbul'da Azeri ortaklar cinayetinde, anlaşmazlığın sebebi hisse devri çıktı

Kendi aralarında yaptıkları anlaşmaya göre şirketin 4 milyon dolar tutarındaki yüzde 2 lik hisse devrini kendisine devretmeyen ortağı İsmayilov’a kızan Demirov’un çıkan tartışmada İsmayilov’u vurarak öldürdüğü öğrenildi. Cinayetten 3 saat sonra yakalanarak gözaltına alınan katil zanlısı Demirov verdiği ifadede, hisse devri nedeniyle çıkan tartışmada olayın yaşandığını ve İsmayilov’un kendisini önce tehdit edip sonra vurmasından korktuğu için önce davrandığını ve cinayeti işlediğini ifade ettiği öğrenildi.

2005 yılından beri Türkiye'de beyaz eşya, elektronik, organizasyon ve işletmecilik alanında ortak iş yapan İtimat İsmayilov ile kendisi gibi Azeri uyruklu vatandaşı Gözel Damirov’un son dönemde yaşanan şirket hisse devri anlaşmazlığı nedeniyle araları açıldı. İsmayilov tarafından şirket hislerinde usulsüzlük yaptığı iddia edilen Demirov ile İsmayilov arasında yapılan bir önceki görüşmede, İsmayilov’un üzerine bulunan şirketin yüzde 2'lik hissesinin Demirov’un üzerine devredilmesi konusunda anlaşma sağlandı.

Devrin gerçekleşememesi üzerine önce telefonda tartışan Damirov ve İsmayilov daha sonra İsmayilov’un BakırköyFlorya’da bulunan ofisinde görüşmek üzere önceki gün randevulaştı. İsmayilov’un ofisine giden Demirov, devrin zamanında yapılamayacağı ve sonucunda kendisinin zarar göreceğini düşünerek gittiği İsmayilov’un ofisinde çıkan tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine silahını çekip ortağına kurşun yağdırdı.

Göğsünden ve kafasından aldığı kurşun darbeleriyle İsmayilov olay yerinde hayatını kaybederken, cinayet sonrası ofisin kapısında bekleyen şoförüyle olay yerinden kaçan Gözal Demirov, olaydan 3 saat sonra şoförünün telefonun sinyal takibiyle Etiler'de yakalanarak gözaltına aldı. Emniyete götürülerek sorguya alınan ve Azerbaycan’da bir dönem emniyet müdürlüğü yaptığı öğrenilen emekli Albay Damirov'un ifadesinde, kendisinin hisse devrinden 4 milyon dolar alacaklı olduğunu ve tartışmanın da bu yüzden yaşandığını ifade ederek “ 4 milyon dolarlık hisse devrini gerçekleştirmedi. Görüşmek üzere ofisine gidince de tehdit edip üzerime yürüyünce bende korkup önce davranarak silahımı çektim” dediği öğrenildi.

Olay sonrası şoförüyle birlikte yakalanıp gözaltına alınan Demirov’un Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği’ndeki sorgusu sürüyor.