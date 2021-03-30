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Gündem İstanbul'da ayakkabı fabrikasında yangın paniği
Gündem

İstanbul'da ayakkabı fabrikasında yangın paniği

İstanbul'da İkitelli'de sanayi sitesinde bulunan bir ayakkabı fabrikasında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 05:23:00 -
İstanbul'da ayakkabı fabrikasında yangın paniği

Olay, saat 00:45 sıralarında Küçükçekmece İkitelli Mahallesi Aykosan Sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesinde bulunan bir ayakkabı fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yoğun dumanların yükseldiği fabrikadaki yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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