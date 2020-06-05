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Aktüel

İstanbul’da Ay tutulmasından kartpostallık kareler

Bugün akşam saatlerinde gerçekleşen Ay tutulması sırasında ve öncesinde İstanbul’da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 22:07:46 -
İstanbul’da Ay tutulmasından kartpostallık kareler

Bugün akşam saatlerinde gerçekleşen Ay tutulması sırasında ve öncesinde İstanbul’da kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Gökyüzüyle yakından ilgilenenlerin merakla beklediği parçalı ay tutulması akşam saat 20.45 itibariyle gerçekleşmeye başladı. ’Çilek Ay’ olarak adlandırılan ay tutulması oluşturduğu manzara ile kendine hayran bıraktı. İstanbul’dan kaydedilen ay tutulması ve ayın doğuşu, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Saat 20.45 sıralarında başlayan ve saat 22.24 itibariyle en belirgin haline alacak olan tutulma, gece yarısı saat 00.04’te son bulması bekleniyor.

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