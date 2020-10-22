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Aktüel İstanbul'da asayiş uygulamasında 468 şüpheli yakalandı
Aktüel

İstanbul'da asayiş uygulamasında 468 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-22 08:59:58 -
İstanbul'da asayiş uygulamasında 468 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında 141 bin 710 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan aranan 468 şüpheli yakalandı.

Kent genelinde, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, önleyici hizmetler, trafik denetleme, havacılık, narkotik suçlarla mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanları ile deniz limanı şubelerinin yanı sıra özel harekat ekiplerinin de katılımıyla dün 19.00-23.00'te sabit yol uygulaması ve umuma açık yerlerde denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde 141 bin 710 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 468 şüpheli ile yoklama kaçağı 207 kişi yakalandı.

Yaklaşık 19 bin araç ve motosikletin kontrol edildiği uygulamada, işlem yapılan 1.136 araca 211 bin 259 lira para cezası uygulandı, 15 araç trafikten men edildi.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 40 ruhsatsız silah ve silahlara ait çok sayıda mermi, 7 kilo 340 gram uyuşturucu madde, 1.367 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen yaklaşık 130 bin lira ele geçirildi.

Uygulamada umuma açık 37 iş yeri de denetlendi.



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