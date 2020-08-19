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Aktüel İstanbul'da asayiş uygulamasında 1462 kişinin GBT kontrolü yapıldı
Aktüel

İstanbul'da asayiş uygulamasında 1462 kişinin GBT kontrolü yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-19 11:23:20 -
İstanbul'da asayiş uygulamasında 1462 kişinin GBT kontrolü yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 8 ilçede düzenlenen asayiş uygulamasında 1462 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Ağustos'ta Şişli, Kadıköy, Gaziosmanpaşa, Kartal, Maltepe, Bakırköy, Arnavutköy ve Pendik'te denetim gerçekleştirdi.

Uygulamada 3.81 gram bonzai, 3.79 gram esrar, 0.55 gram kokain, 30.84 gram skunk, 5 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 53 fişek, kurusıkı tabanca, 4 çalıntı motosiklet ve sahte sürücü belgesi ele geçirildi.

Ekipler, 1462 kişiye GBT kontrolü yaparken 668 araç ile 140 motosikleti sorguladı.

Polis, hakkında aranması bulunan 2 kişiyi yakaladı.

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