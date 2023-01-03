İstanbul’da alarm: Bu ilçelerde pencere bile açmayın

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hava kalitesini gösterdiği haritada İstanbul’daki hava kalitesi değişimi dikkat çekiyor. Son günlerde yaşanan sisle birlikte, İstanbul'daki birçok ilçede de hava kirliliği tehlikeli boyutlara ulaştı.

"Pencere bile açmayın"

Partikül seviyelerinin standartların üzerinde olduğuna dikkat çeken Uluslararası Hava Kirliliği Önleme ve Çevre Koruma Birliği Başkanı Prof. Dr. Selahattin İncecik, özellikle Kadıköy, Göztepe ve Esenyurt ilçeleri için pencere açmayın uyarısında bulundu.

Hava kirliliğinin sağlık üzerine etkisini anlatan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu ise, "Geçmeyen öksürüğün bir nedeni de hava kirliliği. Hava kirliliği nedeniyle hiperreaktif olan bir kişi, henüz astım çıkmamış olsa da tıkanmakta, bir darlık hissetmekte. Hava kirliliğinin bir diğer boyutu da kanserlerin artması" ifadelerini kullandı.

İstanbul’da, hava kirliliği seviyelerine bakıldığında partikül seviyelerinin standartların çok üzerinde olduğunu söyleyen Prof. Dr. Selahattin İncecik, "İstanbul’u da içine alan, Marmara’yı da hatta Anadolu’yu da içine alan büyük bir yüksek basınç merkezini yaşıyoruz. Bu yüksek basınç alanı sadece Türkiye’yi değil Yunanistan’ı da etkiliyor. Yüksek basıncın hava kalitesinin bozulmasına maalesef bir katkı var. Rüzgar olmayınca da kirleticilerin dağılmasına, yayılması gerçekleşemiyor ve birikmeye yol açıyor" dedi.

Prof. Dr. İncecik, "Esenyurt’ta, çok dramatik seviyeler var. Anadolu Yakası’nda Göztepe’de çok ciddi bir kirlilik yoğunluğu var. O bölgede insanların pencere bile açmaması lazım. Çarşamba günü öğlene kadar devam edecek. Hava kirliliği giderek daha da artıyor. Çünkü trafik yoğunluğunda artış var" ifadelerini kullandı.

Çok yüksek partiküllerin solunduğunu dile getiren Prof. Dr. İncecik, yapılması gereken radikal çözümleri şu şekilde sıraladı:

"Bütün otobüslerin elektrikli olması lazım. Ağır tonajlı, dizel araçların şehir merkezlerine girişlerine sınırlamalar getirilmesi gerekiyor. Şehir merkezlerinde, ana arterlerde yürümek bile tehlikeli. Birikmeler aynı bölgede oluyor. Metro ağı İstanbul’da çok yavaş ilerliyor. Elektrikli araçların artık hızlı bir şekilde devreye girmesi lazım. Yağışların partikülleri temizleme konusunda önemli bir katkısı var. Her şeyden önce doğal temizleyici. Havada partikülün kalmadığını dolasıyla o kirli havayı solumadan yere ulaştığını söyleyebiliyoruz."

"Sabah saatlerinde spor yapmayın"

Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu ise, "Özellikle solunum yolu hastalığı olan, astım, KOAH ve ya kronik hava yolu hastalıkları olan hastalarımız solunum güçlüğü çekmekteler. Aynı şekilde kalp rahatsızlığı bulunanlarda özellikle bu durumdan çok rahatsızlar. Yaşlılarımızın ve çocuklarımızın bu dönemde sokağa çıkmaması gerektiğini savunuyoruz çünkü solunum zorluğu çekecekler. Sabah saatlerinde çok yoğun olduğu için sokağa çıkılmaması, spor da bu dönemde yapılmaması lazım. Bu kötü havada camları da açıp havalandırmamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Astım ve KOAH hastalarının çevre kirliliğine maruz kalarak bir atak geçirmesinin hastalıklarını daha kötüye götüreceğini belirten Prof. Dr. Gemicioğlu, "En azından zorunlu halde çıkacaklarsa, maskelerini takıp da çıkmaları gerektiğini hatırlatmak isterim. Geçmeyen öksürüğün bir nedeni de hava kirliliği. Hava kirliliği nedeniyle hiperreaktif olan bir kişi, henüz astım çıkmamış olsa da tıkanmakta, bir darlık hissetmekte. Bu darlık da astımın habercisi olabilir" dedi.

Hava kirliliğinin bir takım hastalıklara da zemin hazırlayabildiğini belirten Prof. Dr. Gemicioğlu, hava kirliliğinin bir diğer boyutunun da kanserlerin artması olduğuna dikkat çekti.

Renklerle uyarıların yapıldığı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, "www.havaizleme.gov.tr" adresinde Türkiye'nin her bölgesinin hava kalitesi anlık olarak yayınlanıyor.

Bu sitedeki verilere göre, hava kalitesi İstanbul'da Esenyurt kırmızı renkte sağlıksız olarak gözükürken, Kağıthane, Kadıköy Göztepe turuncu renkte hassas, Beşiktaş, Bağcılar, Başakşehir, Esenler, Avcılar, Üsküdar gibi ilçelerde de sarı renkte orta gözüküyor.