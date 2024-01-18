  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Balon patladı... Lakabı: Uçan çuval... İşte İmamoğlu gerçeği

Tam liste - İşte AK Parti'nin belediye başkan adayları

'TÜVTÜRK'ten araç sahiplerini sarsacak karar! Araç muayenesindeki o araçlar trafikten atılacak

AK Parti'de adaylık heyecanı! Ankara'ya Turgut Altınok, İzmir'e Hamza Dağ

Ruslar Türkiye'nin o kentini terk etmeye başlamıştı! Balon patladı

Başkan Erdoğan duyurdu! Mehmet Şimşek Burdur Belediye Başkanlığına aday gösterildi

Davutoğlu ikna odasında! Kılıçdaroğlu kandırdı sıra Özgür’de mi?

AK Parti'nin aday çıkarmadığı 7 il belli oldu

Doblo'ya binen Tuğba Ünsal sebebini açıkladı! Duyan önce şaşırdı, sonra 'helal olsun' dedi

EYT başvurusunu kısa yoldan böyle yapabilirsiniz! Kaydınızı yapın, maaşınızı alın
Gündem İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Gündem

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Yeniakit Publisher
2024-01-18 20:22:00 -
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da haftanın dördüncü mesai günü bitiminde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar, TEM Otoyolu'nda ise Hasdal, Seyrantepe ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne dek çift yönlü trafik yoğunluğu gözleniyor.

Ayrıca, Nurtepe Viyadük, Büyükdere Caddesi ile Levent TEM katılım yollarında da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu üzerinde Kadıköy ile Kartal arasında her iki yönde yoğunluk mevcut.

Şile Otoyolu'nda Üsküdar ile Ümraniye, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ile Sancaktepe arasında çift yönlü trafik yoğunluğu gözleniyor.

Avrupa Yakası'na geçişlerdeki trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Acıbadem ayrımında başlarken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönündeki yoğunluk Ümraniye'ye kadar uzanıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bazı ana arterler ile sahil yolları ve TEM bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu görülüyor.

Kentte ana arterlerdeki trafik yoğunluğu nedeniyle sürücülerin de yavaş ilerlediği gözleniyor.

Öte yandan, mesainin bitmesiyle evlerine gitmeye çalışan İstanbullular, tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23