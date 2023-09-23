  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul'da akıllara durgunluk veren ölüm! Sebebini tahmin bile edemeyeceksiniz
Gündem

İstanbul'da akıllara durgunluk veren ölüm! Sebebini tahmin bile edemeyeceksiniz

Yeniakit Publisher
2023-09-23 12:22:00 -
İstanbul'da akıllara durgunluk veren ölüm! Sebebini tahmin bile edemeyeceksiniz

İstanbul Bayrampaşa'da ehliyet sınavına girmek için sıra bekleyen kişi, yaslandığı çitin yıkılmasıyla yaklaşık 10 metreden düşerek hayatını kaybetti.

İstanbul Bayrampaşa'da ehliyet sınavına girmek için sıra bekleyen kişi, yaslandığı çitin yıkılmasıyla yaklaşık 10 metreden düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ehliyet sınavına girmek için belirlenen noktaya gelen Akif Türkmen (32) sırasını beklerken yaslandığı çitin yıkılması üzerine yaklaşık 10 metrelik istinat duvarından düştü.

Büyük İstanbul Otogarı'nda park halindeki otobüslerin arasına düşerek ağır yaralanan Türkmen, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Görgü tanıklarından Melik Çiftçi, gazetecilere, sınav için yolun kenarında beklediklerini, bu sırada Türkmen'in düştüğünü söyledi. Çiftçi, ekiplerin uzun süre kalp masajı yaptığını, buna rağmen Türkmen'in hayatını kaybettiğini aktardı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberin duyulması üzerine olay yerine gelen Türkmen'in yakınları sinir krizi geçirdi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23