İstanbul'da akılalmaz bir olaya imza atmışlardı! Pakistanlı fidye çetesi paket edildi

Taksim Meydanı’nda 4 Nepalli turisti kaçıran Pakistanlı çete, 3 gün boyunca işkence edip 10 bin Euro fidye istedi. Nepal Dostluk ve Kültür Derneği’nin ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri turistleri kurtardı, Pakistanlı çetenin 7 üyesini de gözaltına aldı.

Nepal Dostluk ve Kültür Derneği üyesi Nayandra Chaulagai, geçen pazartesi gecesi saat 23.00 sıralarında Taksim Meydanı’nda görev yapan polislerin yanına giderek arkadaşlarının kaçırıldığını söyledi. Nayandra Chaulagai, arkadaşlarının telefonundan kendisine gönderilen işkence videolarını gösterdi ve kendisinden 10 bin Euro Fidye istendiğini anlattı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Chaulagai, kendisini fidye için arayan kişiyle telefonla görüştürüldü ve fidyenin ödenmesi için Taksim Meydanı’nda randevu ayarlatıldı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri fidyeyi almaya gelen Pakistanlı Ali Hasan (16) ve Muhammed Şemriz’i (30) gözaltına aldı. Buluşma yerinin yakınında gözcülük yaptığı belirlenen Pakistanlı Asma Mushtaq (23) adlı kadın da yakalandı.

Baskın düzenlendi

Gözaltına alınan 3 kişi karakola götürülerek sorguya alındı. Pakistanlı 3 kişi, 4 Nepalliyi tuttukları evi gösterebileceklerini söyledi. Nepallilerin tutulduğu Eyüpsultan’daki eve baskın düzenlendi. Evdeki Pakistanlı Ahmed Ahmed (17), Hasan Abbas, (35), Muhammed Humanyu (25) ve Ali Muhammed (16) gözaltına alındı. Elleri bağlı şekilde evin bir odasında tutulan Nepalli turistler Nakul Nepali, Chandramaya Gurung, Laxmi Tamang ve Lal Bahadır Chhetri kurtarıldı. Ekipleri görünce büyük bir mutluluk yaşayan rehineleri, polis “İyi misiniz? Korkmayın artık” diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Evde yapılan aramalarda da kurusıkı tabanca, 2 satır ve Nepalli turistlerin cep telefonları bulundu.

İşkence yapmışlar

Kurtarılan Nepalli turistlerin gördükleri işkence nedeniyle vücutlarında morluklar olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 4 Pakistanlı da karakola götürüldü. Nepalli turistler kendilerini kurtaran polislere ağlayarak teşekkür ettiler. Nepalli turistler sağlık kontrolünden geçirilirken ifadelerinde, “Bizi satır ve silah göstererek kaçırdılar. Götürdükleri evde de silah ve satırla işkence yapıp dövdüler. Para ödenmezse öldüreceklerini söylediler” dediler. Gözaltına alınan 7 Pakistanlının Emniyet’teki sorgusunun sürdüğü bildirildi.