  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İstanbul'da akıl almaz olay! 3 kadın, kendilerini uyaran minik kızı darp etti
Yerel

İstanbul'da akıl almaz olay! 3 kadın, kendilerini uyaran minik kızı darp etti

İstanbul'da 10 yaşındaki bir kız çocuğu, maske takmadıkları gerekçesiyle uyarıda bulunduğu 3 kadın tarafından darp edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 15:09:00 -
İstanbul'da akıl almaz olay! 3 kadın, kendilerini uyaran minik kızı darp etti

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. 10 yaşındaki minik kız çocuğu, maske takmadıkları gerekçesiyle uyardığı 3 yabancı uyruklu kadın tarafından darp edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana geldi. İkamet ettiği sitenin oyun salonunda maske takmayan 3 yabancı uyruklu kadın, maske takmadıkları gerekçesiyle kendilerini uyaran 10 yaşındaki Liva Yağmur Köprücü isimli kız çocuğunu darp etti. Daha sonra minik kız, şikayet etmek için kendilerini darp eden kadınları videoya çekmek istedi. Görüntülendiklerini anlayan kadınlar, bir anda peşinde koşturdukları kızı başka bir odada yakaladılar. Liva'yı yakalayan 2 kadın, minik kızı darp etmeye başladı, öbür kadın ise küçük kızın telefonunu aldı.

Minik kız temizlik görevlileri tarafından gözü dönmüş kadınların elinden kurtarılırken, durumu öğrenen anne polise giderek şikayetçi oldu.

"Hepimizin canını yaktı"

Akıl almaz olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Liva'nın annesi Çiğdem Köprücü, darp görüntülerinin kamera görüntüleriyle sabit olduğunu belirterek, "3 kadının 10 yaşındaki kız çocuğuna şiddet göstermesi hepimizin canını yaktı. Biz asıl problem yaşadığımız konu bu suçlunun cezasız kalması." dedi.

"Oradaki insanlar tepki göstermiyor"

Kadınlardan birinin kızını darp ettiğini, birinin de o sırada çocuğun boynunu sıktığını, diz darbesiyle vurduğunu belirten anne Köprücü, "Oradaki insanlar tepki göstermiyor. Çocuklar hepimizin. Cep telefonu alınıyor. Kızım tekrar koşuyor. Sonrasında temizlik görevlisi geliyor kızımı o kadının elinden kurtarıyor." dedi.

"Konuşamayacak kadar nefessiz kaldım"

Yaşadığı olaya ilişkin açıklamalarda bulunan minik Liva ise canının çok acıdığını, boğazını sıktıklarını belirterek, "İlk başta konuşamayacak kadar nefessiz kaldım. Dizleri ile karnıma vurdular. Telefonumu aldıktan sonra beni ittirerek bağıra bağıra beni sürüklediler" ifadelerini kullandı.

Öte yandan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bulgaristan'dan ABD hamlesi
Dünya

Bulgaristan'dan ABD hamlesi

Komşu ülke Bulgaristan, ABD'den 8 adet daha F-16 Block 70 tipi savaş uçağı alacağını açıkladı.
AK Partili o isimden canlı yayında flaş Azerbaycan açıklaması
Gündem

AK Partili o isimden canlı yayında flaş Azerbaycan açıklaması

AK Parti Erzurum Milletvekili ve TBMM PLan ve Bütçe Komisyonu Üyesi İbrahim Aydemir, muhalefetin Azerbaycan tutumuna ilişkin flaş açıklamala..
Son Sovyet lideri Mihail Gorbaçov'dan Rusya ve ABD'ye çağrı
Dünya

Son Sovyet lideri Mihail Gorbaçov'dan Rusya ve ABD'ye çağrı

Son Sovyet lideri Mihail Gorbaçov, Rusya ve ABD’ye Nükleer silahlanma konusunda çağrı yaptı. 'Durumlar endişe verici' diyen Gorbaçov, Malta ..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay