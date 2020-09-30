İstanbul'da akıl almaz olay! 3 kadın, kendilerini uyaran minik kızı darp etti

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. 10 yaşındaki minik kız çocuğu, maske takmadıkları gerekçesiyle uyardığı 3 yabancı uyruklu kadın tarafından darp edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana geldi. İkamet ettiği sitenin oyun salonunda maske takmayan 3 yabancı uyruklu kadın, maske takmadıkları gerekçesiyle kendilerini uyaran 10 yaşındaki Liva Yağmur Köprücü isimli kız çocuğunu darp etti. Daha sonra minik kız, şikayet etmek için kendilerini darp eden kadınları videoya çekmek istedi. Görüntülendiklerini anlayan kadınlar, bir anda peşinde koşturdukları kızı başka bir odada yakaladılar. Liva'yı yakalayan 2 kadın, minik kızı darp etmeye başladı, öbür kadın ise küçük kızın telefonunu aldı.

Minik kız temizlik görevlileri tarafından gözü dönmüş kadınların elinden kurtarılırken, durumu öğrenen anne polise giderek şikayetçi oldu.

"Hepimizin canını yaktı"

Akıl almaz olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Liva'nın annesi Çiğdem Köprücü, darp görüntülerinin kamera görüntüleriyle sabit olduğunu belirterek, "3 kadının 10 yaşındaki kız çocuğuna şiddet göstermesi hepimizin canını yaktı. Biz asıl problem yaşadığımız konu bu suçlunun cezasız kalması." dedi.

"Oradaki insanlar tepki göstermiyor"

Kadınlardan birinin kızını darp ettiğini, birinin de o sırada çocuğun boynunu sıktığını, diz darbesiyle vurduğunu belirten anne Köprücü, "Oradaki insanlar tepki göstermiyor. Çocuklar hepimizin. Cep telefonu alınıyor. Kızım tekrar koşuyor. Sonrasında temizlik görevlisi geliyor kızımı o kadının elinden kurtarıyor." dedi.

"Konuşamayacak kadar nefessiz kaldım"

Yaşadığı olaya ilişkin açıklamalarda bulunan minik Liva ise canının çok acıdığını, boğazını sıktıklarını belirterek, "İlk başta konuşamayacak kadar nefessiz kaldım. Dizleri ile karnıma vurdular. Telefonumu aldıktan sonra beni ittirerek bağıra bağıra beni sürüklediler" ifadelerini kullandı.

Öte yandan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.