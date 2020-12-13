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Aktüel İstanbul'da 877 bronz sikke ele geçirildi
Aktüel

İstanbul'da 877 bronz sikke ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-13 10:07:53 -
İstanbul'da 877 bronz sikke ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda, 877 bronz sikke ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye'de E.A.'nın elinde bulundurduğu tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin iş yerini takibe alan jandarma, düzenlediği baskında E.A.'yı elinde çantayla kaçmaya çalışırken yakaladı.

Çantada ve iş yerinde yapılan aramada 877 bronz sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki ifadesinde, sikkeleri arsasını alan kişilerin verdiğini, paraya ihtiyacı olduğu için satmaya çalıştığını, bu alışverişten zararlı çıktığını anlattığı öğrenildi.

Operasyonda ele geçirilen sikkeler, İstanbul Arkeoloji Müzelerine teslim edildi.

Sikkelerin, Helenistik Dönem'e ait olduğu, Pontus Bölgesi'nin çeşitli kentlerinde basıldığı ve toplu buluntu niteliği taşıdıkları belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheli E.A.'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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