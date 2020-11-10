İstanbul'da 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı mı geldi?

İstanbul ve Ankara Valiliği: 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına karar verilmiştir.

İstanbul Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 10.11.2020 Salı günü saat: 19:00’da yaptığı toplantıda;

Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, İçişleri Bakanlığı genelgeleri doğrultusunda hayatın her alanında uyulması gereken kurallar ve önlemler alınmakta ve uygulanmaktadır.

Ülkemizde devam eden kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının uygulanmasının yanı sıra, hastalığın bulaşma riski, salgının seyri ve olası risklerin azaltılması amacıyla;

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan 10.06.2020 tarih ve 56 sayılı kararda “65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10:00­20:00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine” karar verilmişti.

Kurul tarafından salgınla mücadele kapsamında bu husus tekrar değerlendirilerek; “65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10:00­16:00 saatleri arasında, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına” karar verilmiştir.

Günün 10:00-16:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan;

Kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşlarının personeli vb. olmak üzere kamu görevlileri,

İşletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda veya birlik kimliği vb. belgelerden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının muaf tutulmasına,

Kararın İstanbul genelinde 12.11.2020 Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanmasına,

İlgili kurumlarca kararın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere aykırı hareket edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

BURSA

Bursa'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlendiği duyuruldu.

Kentteki hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları, 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranlarının düzenli takip edildiği bildirilen açıklamada, "İlimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatlerinde sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında kalan saatlerde sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, karantinada olan kişilerin takip süresi içinde ateş veya solunum belirtilerinin gelişmesi durumunda cerrahi maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek hastaneye gidiş ve ikametgahlarına dönüşte özel araçlarını kullanabilmelerine karar verildiği aktarıldı.

GAZİANTEP

Gaziantep Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakaları içerisinde 65 yaş üzerindekilerin hastalanma oranının önceki aya göre yükselişte olduğunun tespit edildiğini belirterek "Bu durum ölüm oranlarında da görülmektedir.

Büyüklerimizin pazartesiden itibaren 10.00-16.00 saatleri haricinde dışarı çıkmaları yasaklanmıştır." ifadesini kullandı.

ERZİNCAN

Erzincan'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların 11.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları yasaklandı.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de 65 yaş ve üstündekilerin 10.00 ile 16.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildiği açıklandı.