  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'da 5,2 ton kaçak içki ele geçirildi
Aktüel

İstanbul'da 5,2 ton kaçak içki ele geçirildi

Operasyonda bir kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 12:41:22 -
İstanbul'da 5,2 ton kaçak içki ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de, Jandarma ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda, 5,2 ton kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbar üzerine çalışma başlatan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir aylık soruşturmanın ardından Bahçelievler'deki bir depoda kaçak içki bulundurulduğunu tespit etti.

Ekiplerin depoya düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 750 bin lira olduğu belirtilen, satışa hazır 5,2 ton kaçak içki ele geçirildi. Depoda bulunan S.B.Y. gözaltına alındı.

Olaya ilişkin ekiplerin çalışmaları sürüyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Volkswagen'den Türkiye kararı
Ekonomi

Volkswagen'den Türkiye kararı

Volkswagen CEO'su Herbert Diess, mevcut üretim kapasitesinin koronavirüs nedeniyle şimdilik yeterli olduğunu, bu nedenle Türkiye'de kurulmas..
Trump'tan dünyayı sarsan koronavirüs iddiası
Dünya

Trump'tan dünyayı sarsan koronavirüs iddiası

Seçimleri kaybeden ABD Başkanı Donald Trump dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Trump, koronavirüsü..
Dünya bunu konuşuyor! Koronavirüs aşısını yaptıranlardan flaş yorum
Korona Virüs

Dünya bunu konuşuyor! Koronavirüs aşısını yaptıranlardan flaş yorum

ABD merkezli ilaç devi Pfizer ve Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci'nin başında olduğu BioNTech şirketinin geliştir..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay