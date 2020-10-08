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Aktüel İstanbul’da 5 bin kişiye bir cami düşüyor
Aktüel

İstanbul’da 5 bin kişiye bir cami düşüyor

İstanbul Müftülüğü’nün verilerine göre, İstanbul’da toplam 3 bin 469 cami bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 01:21:00 -
İstanbul’da 5 bin kişiye bir cami düşüyor

Kent genelinde cami sayısına bakıldığında ilk sırada 343 camiyle Fatih ilçesi bulunuyor. Fatih’i sırasıyla 192 camiyle Üsküdar, 143 camiyle Pendik, 142 camiyle Ümraniye, 136 camiyle Beykoz ve 129 ile Arnavutköy takip ediyor. Kentte en az cami ise Adalar’da bulunuyor. Adalar’ı 36 camiyle Bakırköy ve 41 camiyle Beşiktaş takip ediyor. 15 milyon 519 bin 267 kişinin yaşadığı metropolde her 4 bin 473 kişiye bir cami düşüyor. İlçelerden ise 443 bin 90 nüfuslu Fatih’te bin 291 kişiye bir cami düşerken, 531 bin 825 kişinin yaşadığı Üsküdar’da 2 bin 769 kişiye bir cami düşüyor. 954 bin 579 nüfusuyla İstanbul’un en kalabalık ilçesi olan Esenyurt’ta 81 cami bulunuyor. İlçede 11 bin 784 kişiye bir cami düşüyor. Megakentte en az kişi Adalar’da yaşıyor. 15 bin 238 kişinin yaşadığı Adalar’da 9 cami bulunuyor. Adalar’da bin 693 kişiye bir cami denk geliyor. 106 caminin bulunduğu Şile’nin nüfusu ise 37 bin 692. İlçede 335 kişiye bir cami düşerken, kişi başına düşen cami sayısında en üst sırada yer alıyor.

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