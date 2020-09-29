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Aktüel İstanbul'da 4 bin 33 sürücüye 1,7 milyon lira ceza kesildi
Aktüel

İstanbul'da 4 bin 33 sürücüye 1,7 milyon lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-09-29 15:29:39 -
İstanbul'da 4 bin 33 sürücüye 1,7 milyon lira ceza kesildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da trafik uygulamasında 8 bin 330 araç kontrol edilirken 4 bin 33 sürücüye 1 milyon 685 bin 867 lira ceza yazıldı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 25-26 Eylül'de Bakırköy, Fatih, Zeytinburnu ile Sahil Yolu ve Turgut Özal Bulvarı üzerinde denetim yaptı.

Trafik uygulamasında toplam 8 bin 330 araç kontrol edildi.

Bu araçlardan 137 abartı egzoz, 89 makas atma, 151 alkollü araç kullanımı, 14 drift, 114 sürücü belgesiz trafiğe çıkma, 47 emniyet şeridi, 383 araç kullanırken cep telefonu kullanımı, 531 emniyet kemeri ve 2 bin 567 diğer trafik kanunu ihlallerinden olmak üzere 4 bin 33 araç sürücüsüne toplam 1 milyon 685 bin 867 lira ceza kesildi.

Ayrıca 205 araç trafikten men edilirken 165 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

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