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İstanbul'da 38 milyon TL'lik uyuşturucu ele geçirildi!

İstanbul'un Sariyer ilçesinde, lüks bir rezidans dairesine yapılan operasyonda ekipler 38 milyon liralık uyuşturucu ele geçirdi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 11:56
İstanbul'da 38 milyon TL'lik uyuşturucu ele geçirildi!

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Sariyer'de lüks bir rezidans dairesine yapılan operasyonda 47 kilo kokain, 68 kilo eroin ve 550 bin ecstacy hap ele geçirildi. Polise, Sarıyer'de bir rezidansta oturan bir ailenin sürekli büyük boylarda kolileri eve getirip götürdüğü yönünde ihbar yapıldı. Polis ekipleri rezidans ve çevresinde fiziki takip başlattı. Polis ekipleri 13 Ocak'ta rezidans dairesine düzenlediği baskında dini nikahlı O.K. ve I.D.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Bu sırada evde bulunan çiftin 2 yaşında ikiz kız çocukları ve 6 yaşındaki bir erkek çocukları da eve gelen bir aile yakına teslim edildi. Narkotik polisleri evde yaptığı aramalarda 47 kilo kokain, 68 kilo eroin ve 550 bin ecstacy hap ele geçirdi. Gözaltına alınan baba O.K. ve anne I.D.A. Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Anne serbest, baba tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgulaması sonrası anne I.D.A.'nın 2 yaşındaki çocukların bakıma ihtiyacı olduğu için savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fiyatı 38 milyon lira değerinde

Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri ele geçirilen uyuşturucu maddelerin yaklaşık piyasa fiyatının 38 milyon lira değerinde olduğunu ileri sürdü. Polis ekipleri farklı türlerde bulunan uyuşturucu maddelerin hepsinin aynı adreste olmasının bir takasta kullanılmak üzere olduğunu değerlendiriyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 11:56
  1. İstanbul
  2. Uyuşturucu
  3. istanbul
  4. Sarıyer

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