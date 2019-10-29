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Yerel

İstanbul'da 35 adrese eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik Gaziosmanpaşa'da 35 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucu 40 kişi gözaltına alındı.

2019-10-29 08:30:00 -
İstanbul'da 35 adrese eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Gaziosmanpaşa'daki 35 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 40 şüpheliyi gözaltına aldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Gaziosmanpaşa'da 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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Yorumlar

Akil

Oldu diyor lar ama ceseti yok ortada aynı bin ladin Amerikalılar dedimi adamı bu Amerika lisan her şey beklenir
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