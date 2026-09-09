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Gündem İstanbul’da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
Gündem

İstanbul’da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

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Esenyurt, Silivri ve Sultangazi'de düzenlene operasyonlarda 125 buçuk kilo sıvı metamfetamin, 134 kilogram katkı maddesi, 39 buçuk kilogram skunk, 5 kilo kokain, 850 bin adet sentetik ecza ele geçirildi

Esenyurt, Silivri ve Sultangazi'de 3 ikamet adres, 1 araç ve 1 iş yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 125 kilo 500 gram sıvı metamfetamin, 134 kilo 50 gram katkı maddesi, 39 kilogram 500 gram skunk, 5 kilogram kokain, 850 bin adet sentetik ecza ele geçirilirken, 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlarının önlenmesi ve şüpheli şahısların tespit edilerek yakalanmasına yeni bir çalışma yaptı. Esenyurt, Silivri ve Sultangazi'de uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen 3 ikamet adres, 1 araç ve 1 iş yerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ise 125 kilo 500 gram sıvı metamfetamin, 134 kilo 50 gram katkı maddesi, 45 kilo 800 gram toz halinde pregabalin maddesi, 39 kilogram 500 gram skunk, 5 kilogram kokain, 1 milyon adet doluma hazır boş kapsül, 41 bin adet boş plastik kutu, 50 bin adet plastik kapak, 3 adet hap üretiminde kullanılan makine, 1 adet kiloluk ve 2 adet hassas terazi, 850 bin adet pregabalin etken maddeli sentetik ecza hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalan şüphelilerin, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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