İstanbul’da 23 Nisan kutlamaları havadan görüntülendi

Koronavirüs önlemleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, bu yıl okul bahçelerinde değil, evlerde yapıldı. 23 Nisan dolayısıyla İstanbul’da vatandaşlar evlerinin balkonlarında ve pencerelerinde İstiklal Marşı okudu. 23 Nisan kutlamaları havadan görüntülendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildi. Korona virüs önlemleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, bu yıl okul bahçelerinde değil, evlerde yapıldı. 23 Nisan dolayasıyla İstanbullular balkonlar ve pencerelerini süsleyerek İstiklal Marşı okundu. Vatandaşlar “kırmızı, beyaz en büyük Türkiye” sloganları atarak 23 Nisanı coşkuyla kutladı. Öte yandan 23 Nisan kutlamaları drone ile havadan görüntülendi.