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İstanbul'da 20 ilçeye 12 saat su kesintisi

İSKİ'den yapılan açıklamada, "3.Havalimanı Çevre Yolu İnşaatı" sebebiyle yapılacak enerji kesintisiyle Terkos Terfi Merkezi'ne enerji verilemeyeceğinden yarın 08.00'den itibaren 12 saat boyunca 20 ilçede bazı mahallelere su kesintisi olacağı belirtildi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 22:29
İstanbul'da 20 ilçeye 12 saat su kesintisi

İSKİ'den yapılan açıklama şöyle:

"3. Havalimanı Çevre Yolu İnşaatı" sebebiyle; BEDAŞ tarafından enerji hatlarında deplase çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu çalışma nedeniyle, Terkos Terfi Merkezine enerji verilemeyeceğinden 7 Ağustos 2018 Salı günü 08.00 ile 20.00 saatleri arasında 12 saat süreyle; aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir. 

SU ALAMAYACAK BÖLGELER:

Küçükçekmece'nin; Mehmet Akif, Atatürk, Atakent, Halkalı, İnönü, Tevfikbey, İstasyon, Söğütlüçeşme, Yarımburgaz ve Kanarya Mahalleleri.

Başakşehir'in; İkitelli OSB, Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp Mahalleleri

Bahçelievler İlçesi: Cumhuriyet, Çobançeşme, Fevzi Çakmak, Kocasinan Merkez, Haznedar, Siyavuşpaşa, Soğanlı    Merkez, Yenibosna Merkez ve Zafer Mahalleleri.

Güngören'in; Akıncılar, Güneştepe, Güven, Haznedar, Mareşal Çakmak ve Merkez Mahallelerinin tamamı ile Sanayi ve Genç Osman Mahallelerinin bir kısmı.

Bağcılar'ın; Bağlar, Demirkapı, Evren, Fatih, Göztepe, Güneşli, İstoç, Kirazlı, Mahmutbey, Yenimahalle, Yavuz Selim, Mehmet Akif, Atatürk, Atakent, Halkalı, İnönü, Tevfikbey, İstasyon, Söğütlüçeşme, Yarımburgaz, Kanarya, Fatih, Göztepe, 100. Yıl Mahallelerinin tamamı ile Yavuz Selim Mahallesinin bir kısmı.

Bakırköy'ün; Osmaniye ve Zuhuratbaba Mahalleleri.

Esenyurt'un, Merkez, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Esenkent, Sanayi, Talatpaşa ve Yenikent Mahalleleri.

Büyükçekmece'nin, Karaağaç Mahallesi.

Avcılar'ın; Cihangir ve Tahtakale Mahallelerinin tamamı ile Merkez Mahallesinin üst kotları.

Arnavutköy'ün; Hastane, Hadımköy, İslambey, Deliklikaya, Dursunköy, Ömerli, Yassıören ve Yeşilbayır  Mahalleleri.

Çatalca'nın, Nakkaş ve Bahşayiş Mahalleleri.

Kağıthane'nn; Emniyetevler, Gültepe, Gürsel, Hamidiye, Harmantepe, Hürriyet, M.Akif Ersoy, Merkez, Nurtepe, Ortabayır, Seyrantepe, Sultan Selim, Şirintepe, Talat paşa, Telsizler, Yahya Kemal, Yeşilce, Çağlayan, Çeliktepe Mahalleleri.

Beyoğlu'nun; Bostan, Bülbül, Cihangir, Fetihtepe, Gümüşsuyu, Hacı Ahmet, Halıcıoğlu, Hüseyinağa, Kaptanpaşa, Katip Mustafa Çelebi, Keçeci Piri, Kocatepe,Kulaksız, Piri Paşa, Sütlüce, Çukur, Örnektepe, Şehit Muhtar, Hacı Hüsrev ve Kılıçali Paşa Mahalleleri.

Eyüpsultan'ın; Alibeyköy, Göktürk, Güzeltepe, Mimar Sinan, Mithat Paşa, Hasdal Askeri Kışlası, Akşemsettin, Karadolap, Çırçır, Yeşilpınar Mahallelerinin tamamı ile Alibeyköy Merkez Üst kotları.

Sultangazi'nin; Cumhuriyet, 50. Yıl, Esentepe, Gazi, Sultan Çiftliği, Uğur Mumcu, Yunus Emre ve Zübeyde Hanım Mahalleleri.

Bayrampaşa'nın; Yıldırım, Kocatepe ve Cevatpaşa Mahalleleri.

Gaziosmanpaşa'nın; Karayolları, Karadeniz ve Barbaros Hayrettin Paşa Mahalleleri.

Şişli'nin; 19 Mayıs, Hürriyet, Bozkurt, Kuştepe, Cumhuriyet, Mecidiyeköy, 

Duatepe, Merkez, Ergenekon, Meşrutiyet, Feriköy, İzzet Paşa, Fulya, İnönü, Gülbahar, Paşa, Halaskargazi ve Halide Edip Mahalleleri

Beşiktaş'ın, Muradiye ve Vişnezade Mahalleleri.    

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 22:29
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