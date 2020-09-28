İstanbul'da 188 kilogram Hint keneviri ele geçirildi
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
İSTANBUL (AA) - Kartal ve Pendik'te 188 kilogram Hint kenevirinin ele geçirildiği operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18-24 Eylül arasında Kartal ve Pendik'te 2 lüks villaya baskın düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 188 kilogram Hint keneviri, 2 hassas terazi, bitki yetiştirilmesinde kullanılan sera malzemeleri, uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen para ele geçirildi. Adreslerde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.