  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İstanbul'da 18 ton kaçak etil alkol ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-15 09:30:39 -
İstanbul'da 18 ton kaçak etil alkol ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bir depoya düzenlenen baskında 18 ton kaçak etil alkol ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli yollarla kente getirilen kaçak etil alkollerin, sahte içki ve dezenfektan üretimi yapan firmalara pazarlanacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından jandarma, Ataşehir'de bir depoya baskın düzenledi.

Depoda yapılan aramada 18 ton kaçak etil alkol ele geçirildi. Adreste bulunan B.B., T.K. ve Y.Y. gözaltına alındı.

Ele geçirilen kaçak etil alkolün piyasa değerinin 1 milyon 900 bin lira olduğu bildirildi.

Kaçak etil alkoller İçişleri Bakanlığının Genelgesi gereği kamu yararında kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilirken, depo mühürlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı