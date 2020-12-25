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Aktüel İstanbul'da 1635 litre sahte içki ele geçirildi
Aktüel

İstanbul'da 1635 litre sahte içki ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-25 11:40:52 -
İstanbul'da 1635 litre sahte içki ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, 1938 şişe içerisinde toplam 1635 litre sahte içki ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde satışa hazır halde sahte içki bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, depo olarak kullanılan iş yerinde satışa hazır halde 1110 litre sahte içki ele geçirdi.

Çalışmayı genişleten ekipler, İstanbul'da 3 farklı adrese daha operasyon düzenledi. Bu adreslerde 525 litre sahte içki bulundu.

Ele geçirilen sahte içkiler, Çatalca Muratbey gümrük sahasında basına gösterildi.

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