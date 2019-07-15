İstanbul’da 15 Temmuz töreni nerede yapılacak? 15 temmuz kutlamaları saat kaçta?

251 vatan evladının şehit düştüğü 15 Temmuz FETÖ darbesinin yıl dönümünde, asker üniforması giymiş haysiyetsiz, şeref yoksunu, vatan haini cuntacıların püskürtülmesinde kahraman Türk milletiyle birlikte darbeye dik duran siyasi erkan, gerçek vatan kahramanı TSK mensupları, güvenlik güçleri ve tabiki medya… Havalimanı, köprü ve yolları işgal eden, halkın üzerine bomba yağdıran FETÖ’nün darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde yurdun her yerinde törenle yapılacak. Peki 15 temmuz törenleri nerede yapılacak? İstanbul’da 15 Temmuz töreni nerede yapılacak?

15 Temmuz anma törenleri, İstanbul'da çeşitli etkinliklerle yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Atatürk Havalimanı'nda olacak. Sonrasında ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde müze açılış töreni olacak. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanlı resmi sitesinde yayınlanan programa göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı etkinlikler şöyle;

12:00 Hatm-i Şerif Merasimi (Millet Camii)

14:00 Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu Özel Gündemli Toplantısı (TBMM)

16:00 Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Binası Açılış Töreni (Ankara Emniyet Müdürlüğü)

20:00 Halka Hitap (Atatürk Havalimanı)

22:00 Hafıza 15 Temmuz Müzesi Açılış Töreni (15 Temmuz Şehitler Köprüsü)

İstanbul Valiliğinden 15 Temmuz etkinliği uyarısı

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Pazartesi günü saat 20.00'de Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek program dolayısıyla ulaşımda yoğunluk beklendiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Basın Ekspres'ten Atatürk Havalimanı'na geliş, E5 güney ve kuzeyden Atatürk Havalimanı'na geliş, Havuzlu Kavşak, Yeni Havalimanı Caddesi ve Atatürk Havalimanı istikameti Atatürk Havalimanı trafik yoğunluğu yaşanabilecek güzergahlardır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına katılacak vatandaşlarımızın metro, metrobüs, ilave düzenlenecek otobüs seferleri ve benzeri toplu ulaşım araçlarını tercih etmeleri uygun olacaktır. Program alanına özel araçlarıyla ulaşım sağlayacak olan vatandaşlarımız, CNR EXPO ve Atatürk Havaalanı otoparklarını kullanabilecek."

İstanbul’da ulaşım ücretsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, törenler dolayısıyla 15 Temmuz günü Marmaray trenlerinin karşılıklı olarak 15 dakikada bir yapılacağını belirten Turhan, saat 08.00’den itibaren Halkalı’dan Gebze’ye giden trenlerin saat 10.00’dan itibaren Gebze’den Halkalı’ya giden trenlerin ise 10 dakika aralıklarla saat 23.50’ye kadar işleyeceğini kaydetti. Bakan Turhan, Gebze-Halkalı arasındaki son trenin her iki yönden 23.50’de kalkacağını ifade etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz’da saat 06.00’dan 16 Temmuz saat 05.59’a kadar tüm Marmaray trenlerinin İstanbul gelindeki diğer toplu ulaşım vasıtaları gibi ücretsiz olacağını bildiren Turhan, “Ayrıca mevcut 142 seferimize ilaveten 75 adet ilave sefer koyuldu. Günlük 433 bin 952 olarak sunulan yolcu kapasitesi ise 229 bin 200 kişi artırılarak, 663 bin 152 kişiye yükseltildi.” diye konuştu.