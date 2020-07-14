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Aktüel

İstanbul'da 15 Temmuz etkinliklerine trafik düzenlemesi

Yeniakit Publisher
2020-07-14 19:13:53 -
İstanbul'da 15 Temmuz etkinliklerine trafik düzenlemesi

İSTANBUL (AA) - Kuleli Askeri Lisesi Yerleşkesi'nde yarın yapılacak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri dolayısıyla saat 19.00'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 19.00'dan itibaren Kuleli Caddesi, Vaniköy Caddesi ve Yamaçlı Sokak her iki yönde, Kuleli Caddesi-Al Zambak Sokak kesişiminden itibaren her iki yönde trafik akışına kapatılacak. Kaldırım Caddesi ile Yalnız Selvi Caddesi kesişimi Çengelköy istikametine akım verilmeyecek.

Trafiğe kapalı olacak yollara alternatif olarak sunulan yollar ise şöyle:

"Sahilyolu Üsküdar istikameti; Yamaçlı Sokak-Kuleli Caddesi-Yeniköy Caddesi kesişiminde akım Yamaçlı Sokağa verilecek. Yamaçlı Sokak, Albay Üçer Sokak, Havacı Sokak, Şekip Ayhan Özışık Sokak, Mehmet Çavuş Sokak, Mor Salkım Sokak, Yalnız Selvi Caddesi, Kaldırım Caddesi, Reşadiye Sokak, Hür Sokak, Kaldırım Caddesi alternatif olarak kullanılabilecek.

Beykoz istikametinde, Güzeltepe Caddesi, Prof Dr. Beynun Akyavaş Caddesi. İETT otobüslerinin tamamı ve büyük araçlar için Çengelköy Caddesi, Güzeltepe Caddesi, Beynun Akyavaş Caddesi, Bosna Bulvarı, Zübeyde Hanım Caddesi, Kaldırım Caddesi, Yalnızselvi Caddesi, Rasathane Caddesi, Hekimbaşı Çiftlik Caddesi, Sadri Alışık Caddesi'ni takiben sahil yolu güzergahları kullanılabilecek."

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