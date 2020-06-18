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Ekonomi

İstanbul’da 15 günde 2.416 firma

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, yeni normalin ilk 15 gününde İstanbul’da 2 bin 416 yeni firma açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 10:48:00 -
İstanbul’da 15 günde 2.416 firma

1-15 Haziran tarihleri arasındaki hareketliliği değerlendiren İTO Başkanı Şekib Avdagiç, bu rakamların, iş dünyasının ‘yeni normal’de sarf ettiği büyük gayreti gösterdiğine dikkati çekerek, ‘’Yeni normal, adı üstünde geçici değil, bundan sonra sürekli devam edecek bir hayat biçimimiz olacak. Pandemiden geri kalan süreçte maske, mesafe ve temizlik üçlüsüyle mücadele ederek daha çok üreteceğiz” dedi.

 

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