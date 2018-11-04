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İstanbul'da 14 katlı binada korkutan yangın

14 katlı bir binanın dairesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sayesinde söndürüldü.

04 Kasım 2018 Pazar 09:16
İstanbul'da 14 katlı binada korkutan yangın

Caddebostan Mahallesi Kadir Ağa Sokak üzerinde bulunan 14 katlı bir binanın beşinci katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Ekipler bir süre duman tahliyesi yaptı.

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Dairede ikamet eden ve dumandan etkilenen 2 yaşlı kadın sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dairede hasara sebep olan yangının sebebi araştırılıyor.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 09:16
  1. İstanbul
  2. kadıköy
  3. yangın
  4. bina
  5. itfaiye

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