İstanbul'da 126 ton sahte içki yakalandı 47 kişi tutuklandı

Operasyonlarda, 126 ton 827 litre sahte içki, içi sahte içki dolu 10 bin 191 şişe, 21 bin 763 boş şişe, 125 bin 300 içki etiketi, üzerinde Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı yazan 93 bin 648 sahte bandrol, yabancı menşeili 7 bin 472 sahte bandrol ile 12 bin 50 içki şişesi kapüşonu ele geçirdi. Çalışmalarda, sahte alkol imalatında kullanılan çok sayıda kaynatma, damıtma makinesi, su motoru, su tankı, huni, hortum, kompresör, alkolmetre ile boş bidona el konuldu. Operasyonda yakalanan 282 şüpheli kişiden 80'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 47 kişi tutuklandı.