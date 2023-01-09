  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İstanbul'da 126 ton sahte içki yakalandı 47 kişi tutuklandı
Yerel

İstanbul'da 126 ton sahte içki yakalandı 47 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak - 31 Aralık 2022 tarihleri arasında il genelinde sahte içki üretimi ve satışının engellenmesi çalışmaları kapsamında, ikisi organize şekilde örgütlenmiş kaçakçılık yapılanmasına yönelik 54 operasyon gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-09 16:04:00 -
İstanbul'da 126 ton sahte içki yakalandı 47 kişi tutuklandı

Operasyonlarda, 126 ton 827 litre sahte içki, içi sahte içki dolu 10 bin 191 şişe, 21 bin 763 boş şişe, 125 bin 300 içki etiketi, üzerinde Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı yazan 93 bin 648 sahte bandrol, yabancı menşeili 7 bin 472 sahte bandrol ile 12 bin 50 içki şişesi kapüşonu ele geçirdi. Çalışmalarda, sahte alkol imalatında kullanılan çok sayıda kaynatma, damıtma makinesi, su motoru, su tankı, huni, hortum, kompresör, alkolmetre ile boş bidona el konuldu. Operasyonda yakalanan 282 şüpheli kişiden 80'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 47 kişi tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23