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Yaşam İstanbul'da 12 saatlik su kesintisi
Yaşam

İstanbul'da 12 saatlik su kesintisi

Yeniakit Publisher
2024-04-22 17:03:00 -
İstanbul'da 12 saatlik su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), iki ilçede su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kağıthane ve Eyüpsultan'daki bazı mahallelerde Çarşamba günü 12 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

İSKİ'den yapılan açıklamada, Kağıthane-Göktürk-Yeni Havalimanı ana isale hattında gerçekleştirilecek bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Çarşamba günü saat 10.00-22.00 arasında, Eyüpsultan'da Göktürk merkez, Müthatpaşa, Mimar Sinan ve Çiftalan mahalleleri ile Kağıthane'de Hamidiye Mahallesi'ne su verilemeyeceği kaydedildi.

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