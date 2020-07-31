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Aktüel

İstanbul'da 1153 kişi, kurban kesmeye çalışırken yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-31 16:23:01 -
İstanbul'da 1153 kişi, kurban kesmeye çalışırken yaralandı

İSTANBUL (AA) - Kurban Bayramı'nın ilk günü 1153 kişi, kurban kesmeye çalışırken yaralandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bayram namazının ardından kurbanlık keserken yaralanan vatandaşlar, yakınlarının yardımı ya da ambulanslarla şehrin farklı bölgelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Şu ana kadar il genelindeki kamu hastanelerinin acil servislerine başvuran 1153 kişinin bıçak, satır kesiği ve hayvan tepmesi gibi nedenlerle yaralandığı belirtildi.

Yaralıların büyük çoğunluğunun yapılan müdahalelerin ardından taburcu olduğu, ağır yaralanan 7 kişinin ise ameliyat edildiği öğrenildi.

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