İstanbul'da 100 bin aile için dev kura heyecanı başlıyor! TOKİ son tarihi ve saati yayınladı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, megakentte inşa edilecek 100 bin konutun hak sahiplerini belirlemek üzere kura takvimini ilan etti. 1.2 milyonu aşkın başvurunun yapıldığı dev çekilişle, on binlerce vatandaş kira öder gibi ev sahibi olma hayaline bir adım daha yaklaşacak.

Kura maratonu, 25 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 14.00’te Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenecek dev bir törenle başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da katılacağı açılış günüyle start alacak olan kura çekilişleri, 27 Nisan Pazartesi gününe kadar devam edecek.

Canlı yayında noter huzurunda şeffaf çekiliş

Milyonların gözü kulağı bu çekilişlerde olacak. TOKİ, kura sürecinin tam şeffaflık içerisinde yürütüleceğini ve noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişlerin kurumun resmi YouTube kanalı ile sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacağını duyurdu. Hak sahipleri, web sayfasında ilan edilen kura sıra numarasına göre tek tek belirlenecek.

Ödeme planları ve taksit detayları netleşti

İstanbul’daki 100 bin konut için ödeme detayları da paylaşıldı. İşte projeye dair finansal veriler:

1+1 Konutlar (55 m²): 195.000 TL peşinat ve aylık 7.313 TL’den başlayan taksitler.

2+1 Konutlar (65 m²): 245.000 TL peşinat ve aylık 9.188 TL’den başlayan taksitler.

2+1 Konutlar (80 m²): 295.000 TL peşinat ve aylık 11.063 TL’den başlayan taksitler.

Ödeme Koşulları: Yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade imkanı sunulacak.

Sonuçlar e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek

Üç gün sürecek kura maratonunun ardından kesinleşen isim listeleri, noter onayının hemen ardından TOKİ’nin resmi internet sitesi ve e-Devlet kapısı üzerinden erişime açılacak. Kurada ismi çıkmayan vatandaşlar, başvuru sırasında yatırdıkları 5 bin liralık katılım ücretini ilgili banka şubelerinden geri alabilecekler.