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Yerel İstanbul'da 10 adrese operasyon: Saldırı keşfi yapan 9 PKK’lı yakalandı
Yerel

İstanbul'da 10 adrese operasyon: Saldırı keşfi yapan 9 PKK’lı yakalandı

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda sansasyonel eylemler için keşif yaptığı belirlenen 9 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 21:08:00 -
İstanbul'da 10 adrese operasyon: Saldırı keşfi yapan 9 PKK’lı yakalandı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın İstanbul'da farklı zamanlarda ve farklı yerlerde sansasyonel eylemler gerçekleştirmeyi planladığı ve bu eylemlerin yapılacağı yerlerin keşfi için örgüt üyelerinin harekete geçtiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında, kent genelinde 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 6 mermi ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildi.

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