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Gündem

İstanbul'da 1 polisimizi şehit eden zanlıların kodesteki görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde polise silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu iki polis yaralandı. Ağır yaralanan polislerden biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Kısa sürede enselenen saldırının faili üç zanlının emniyetteki görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 16:11:00 -

Yüzyıl Mahallesi 2136 Sokak'ta, araçlarıyla seyir halindeki narkotim ekibine silahla ateş edildi.

1 polisimiz şehit oldu

Araçtaki polis memuru E.G. göğsünden, Y.N. ise kolundan yaralandı. Yaralı polisler Bağcılar Medipol Hastanesine sevk edildi.

Polis memuru E.G. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Operasyon başlatıldı

Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için güvenlik güçlerince bölgede helikopter destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Gözaltına alınan 3 zanlının görüntüleri ortaya çıktı

Olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için güvenlik güçlerince bölgede helikopter destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Operasyonda S.B. (19), O.I. (17)ve A.A. (17) gözaltına alındı. Şüphelilerle kullandıkları 2 silah da ele geçirildi. Üçüncü silah ise bir çöp konteynerinde bulundu.

İşte o alçakların emniyetteki görüntüleri:

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Yorumlar

Ibrahim Alkılıç

Polisimiz şehid, Allah rahmet etsin. Bunlar çocuk yahu! Kim verdi ellerine tabancayı? Kim dedi polisi vur? Bu çocukları katil yapan pkk. lıların Allah belasını versin. Azmettirenleri de inşallah polisimiz bulacak.
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[email protected] böyle

Böyle ...leri sağ yakalayın infaz edin
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