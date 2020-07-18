İstanbul'da 1 polisimizi şehit eden zanlıların kodesteki görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde polise silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu iki polis yaralandı. Ağır yaralanan polislerden biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Kısa sürede enselenen saldırının faili üç zanlının emniyetteki görüntüleri ortaya çıktı.
Yüzyıl Mahallesi 2136 Sokak'ta, araçlarıyla seyir halindeki narkotim ekibine silahla ateş edildi.
1 polisimiz şehit oldu
Araçtaki polis memuru E.G. göğsünden, Y.N. ise kolundan yaralandı. Yaralı polisler Bağcılar Medipol Hastanesine sevk edildi.
Polis memuru E.G. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Operasyon başlatıldı
Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için güvenlik güçlerince bölgede helikopter destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Gözaltına alınan 3 zanlının görüntüleri ortaya çıktı
Olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için güvenlik güçlerince bölgede helikopter destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Operasyonda S.B. (19), O.I. (17)ve A.A. (17) gözaltına alındı. Şüphelilerle kullandıkları 2 silah da ele geçirildi. Üçüncü silah ise bir çöp konteynerinde bulundu.
İşte o alçakların emniyetteki görüntüleri: