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Gündem İstanbul'da 1 Mayıs etkinlikleri dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak
Gündem

İstanbul'da 1 Mayıs etkinlikleri dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" etkinlikleri dolayısıyla 1 Mayıs'ta kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 15:18:00 -
İstanbul'da 1 Mayıs etkinlikleri dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak

Valilikten yapılan açıklamaya göre, saat 06.00 itibarıyla etkinlik bitimine kadar Turgut Özal Bulvarı (Maltepe-Kartal Sahil Yolu, Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar trafiğe kapatılacak.

Buna alternatif olarak D-100 ve Maltepe Bağdat Caddesi kullanılabilecek.

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