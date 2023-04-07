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Siyaset İstanbul'a uğramayan İmamoğlu iyi okusun! İBB'ye tepki: Branda çekmekten başka bir şey yapmadılar
Siyaset

İstanbul'a uğramayan İmamoğlu iyi okusun! İBB'ye tepki: Branda çekmekten başka bir şey yapmadılar

Yeniakit Publisher
2023-04-07 11:08:00 -
İstanbul'a uğramayan İmamoğlu iyi okusun! İBB'ye tepki: Branda çekmekten başka bir şey yapmadılar

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde çöken 5 katlı binayla ilgili açıklamada bulundu. İBB'ye tepki gösterilirken, resmi yazılar yazılmasına rağmen binaya branda çekilmekten başka bir çalışma yapılmadığı vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde çöken 5 katlı binayla ilgili, "Yapıyla ilgili şikayetler üzerine Koruma Bölge Kurulu aynı gün olağanüstü toplanmış ve yapının yok olmasına sebep olanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, tescilli taşınmazın bir an önce yeniden yapımına yönelik projelerin de Kurula iletilmesine karar vermiştir. Ancak bu karara bile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı temsilcisi tarafından karşı oy kullanılmıştır." açıklamasında bulundu.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, Beyoğlu'nda bugün yıkılan 5 katlı tarihi binaya yönelik sosyal medya hesabından Bakanlığın konuyla ilgili açıklamasını paylaştı.

Hacımimi Mahallesi, Kemeraltı Caddesi, 127 ada, 4 parseldeki tescilli taşınmaza ilişkin Bakanlığı hedef gösteren bazı sosyal medya paylaşımları üzerine yanıt verme zorunluluğunun doğduğu vurgulanan açıklamada, taşınmaza ilişkin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin Koruma Bölge Kurulunca 2015'te uygun bulunduğu, ancak bugüne kadar uygulanmadığı belirtildi.

Onarım yükümlülüğünü yerine getirmeyen mülk sahibinin 2 Mart 2023 tarihli kurul kararıyla uyarıldığı, kendisine 2015 tarihli projenin ivedilikle uygulanması gerektiğinin hatırlatıldığı, taşınmazla ilgili can ve mal güvenliği önlemlerinin ilgilisi ve belediyelerce alınmasının istendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurul kararının yanı sıra defalarca güvenlik önlemi alınması ile ilgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce resmi yazılar yazılmıştır. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı birimlerince bu yazıları ilçe belediyesine göndermekten başka aksiyon alınmamış ve alınan tedbir ne yazık ki branda germekten öteye gitmemiştir.
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Yapı ile ilgili gelen şikayetler üzerine Koruma Bölge Kurulu aynı gün olağanüstü toplanmış ve yapının yok olmasına sebep olanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, tescilli taşınmazın bir an önce yeniden yapımına yönelik projelerin de Kurula iletilmesine karar vermiştir. Ancak bu karara bile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı temsilcisi tarafından karşı oy kullanılmıştır."

Açıklamada ayrıca kurul kararının örneği de paylaşıldı.

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Yorumlar

İmamoğlu demeyin gömenoğlu diyin

İstanbul'u eski elbise gibi unuttu...şimdi yeni elbise peşinde...eski elbiseyi dolaba gömdü

Hüseyin

14 Mayıs sonrası, İBB ye derhal kayyum atanmalı, bu çapsızların suyu ısındı.
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